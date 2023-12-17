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Tarihi meydan düzenlemesi yapılan alanda çalışmaları yerinde izleyen Başkan Aşgın, “Aslında bizim şehrimiz de böyle bir şehir. Ulucami merkezli olmak üzere, etrafında saydığım her şey var. Arastası var, hamamları var, hem de 3 tane; Güpür Hamamı, Paşa Hamamı, Ali Paşa Hamamı. Mektep var, İstiklal mektebi, medrese var, şu an yıkılmış ama bu civarda medrese olduğunu biz biliyoruz. Burada bir şey eksik meydan. Aslında meydan da varmış ama meydanı boş buldukları için bundan 150-200 yıl önce dolmaya başlamış.” ifadesini kullandı.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası binalarının yıkıldığını hatırlatan Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalara dünyanın en dar arastasını restore ederek başladıklarını, Saat Kulesi’ne bakan tüm yapıların dış cephelerini tarihi görünüme kavuşturup aydınlattıklarını belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Şu an proje alanımız 5600 metrekare. Tabi buradaki projelerimiz ve vizyoner bakışımız devam ediyor. Bu gün itibarı ile de şu müjdeyi vereyim. Biraz önce o müjdeyi aldım. Tarihi Güpür Hamamı’nın restorasyon çalışmaları ile ilgili Anıtlar Kuruluna verdiğimiz proje onaylandı.İnşallah uygulama ihalesiyle de tarihi Güpür Hamamı’nı ayağa kaldırmış olacağız.”

“Ulucamimiz Selçuklu mirası bir eser. Özellikle 4. Murat döneminde yangın, deprem vesaire nedeniyle büyük bir tadilat görmüş. Ve ara ara restorasyonlar olmuş. Ama en nitelikli restorasyon, şimdi yapılıyor. İnşallah Ramazan ayında açmış olacağız. Bu bölge, Saat Kulesi merkezli tamamlanınca projenin tamamı 14 Bin 500 metrekareyi bulacak o tarihi meydan adım adım hayat buluyor. 2024’e yenilenmiş tarihi meydanımızla gireceğiz.”