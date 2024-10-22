Emekli Astsubay Yüksel Apaydın'a ait 15 dekarlık armut bahçesinde gerçekleştirilen hasat, üreticiyi memnun etti. Apaydın, bahçede bulunan bin 200 adet deveci armudu ağacının her birinden yaklaşık 25 kilogram ürün elde edildiğini belirtti.

Amatör olarak başladığı armut yetiştiriciliğinde profesyonel bir seviyeye ulaştığını dile getiren Apaydın, su ihtiyaçlarını kendilerine ait su kuyusu ve 50 tonluk havuz ile karşıladıklarını ifade etti.

Bahçedeki ağaçların 12 yaşında olduğunu ve bu yılki hasadın verimli geçtiğini vurgulayan Yüksel Apaydın, emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

DEVECİ ARMUDUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Deveci armudu, göğüs kanseri riskini azaltan özelliklerinin yanı sıra, kalp ve damar sağlığını koruma konusunda da etkili. Yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olan bu özel meyve, aynı zamanda kemik erimesine karşı da koruyucu etki gösteriyor. Bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bilinen deveci armudu, sağlık açısından oldukça değerli.