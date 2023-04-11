Yaşar Musa Avucu’nun işletme sahibi olduğu Pita Pastanesi, Çorumluların bu sorununa, her tür kaliteli tatlıları ve kendi baklavasını yapmak isteyenler için de “baklava yufkası” ile çözüm getiriyor.

2008 yılından beri toptan baklava, börek ve yufka satışı yapan firma, bir yıldır Eşref Hoca Caddesi Kerebi Gazi Öğrenci Yurdu altında perakende olarak hizmet veriyor.

“Ürünlerimizde herhangi bir tatlandırıcı, glikoz şurubu veya türleri kullanmıyoruz. Doğal şeker ve tereyağı kullanıyoruz” diyen Yaşar Musa Avucu, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Halkımızın kendi evinde baklavasını yapması için tamamen doğal, ultra ince baklava yufkası üretiyoruz. Bir kez denemelerini öneririz. Ayrıca, ev yapımı su böreğinde de iddialıyız. Çorumlu hemşehrilerimize, bayram tatlılarını güvenli bildikleri yerden almalarını tavsiye ediyoruz.”

(Uğur GÖRKEM)