Kılıçdaroğlu’nun ilk yurt içi gezisini Çorum’a yapması, büyük coşkuya yolaçmıştı.

O tarihte Almanya’da olan Fındıklı köyünden Hasan Aşkın da, Kılıçdaroğlu’nu heyecanla karşılayanlar arasında yer almış ve bu günün anısını, Kılıçdaroğlu’nun bir posterini çerçeveletip tarihini de yazarak yaşatmaya çalışmıştı.

Şimdi Almanya’dan emekli olarak Çorum’da yaşayan Hasan Aşkın, bu posterle gazetemizi ziyaret ederek, “Tam 13 yıldır bu günleri bekliyordum. Kendisini Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak görmek için sabırsızlanıyorum.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)