Ali Kubat - Nazlı Kubat'ın oğulları, sanayici esnafından Sadık Kubat, Tayfun Kubat ve Ferhat Kubat'ın ağabeyi, Murat Kubat, Fırat Kubat, Elif Nur Serbes'in babaları, Oba Taksi durağından taksici Mehmet Kubat vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 15.00'de Nadık Cemevinden alındıktan sonra ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ