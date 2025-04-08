Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 55. kilometresindeki Büyükyağlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. (55) idaresindeki 06 DED 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada araçta bulunan yolculardan M.K. (57), S.Ş. (52), E.Ş. (57) ve C.A. (53) yaralanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan tahkikatın ardından araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS