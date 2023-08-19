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CHP Milletvekili Tahtasız, “Zihnine pranga vurulan, düşünceleri ve kalemi örümcek bağlayan bu sözde yazarı kınıyorum. Laiklik karşıtı olduğunu bildiğimiz bu kişilerin içindeki cerahatı öğrencilere akıtması asla kabul edilemez. Anayasa’nın ilk dört maddesini çirkin sözlerle eleştiren ve laiklik kavramını kutsal ineğe benzeten bu kişi hakkında o gün ses çıkarmayan Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi’nin geç kalmış olsa da gerekli adımları atmasını bekliyoruz” dedi.

ÇİRKİN VE HADSİZ SÖZLER

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin laik olduğunu ve laik kalacağını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, açıklamasında şunları söyledi: “Bazılarının ve bazı kesimlerin laiklikle geçmişten bu yana kavgaları var. Bunlar içten içe istedikleri şeriatı fırsat bulsalar hemen uygulamaya koymak isteyecek kadar geri düşünceye sahipler. Tüm dünyanın örnek aldığı laiklik kavramı tam da bu nedenle uygulamaya konulmuş, din ve devlet işleri ayrılarak gericilerin hezeyanları boşa çıkarılmıştır. Devletin dini adalettir. Bu kişilerin esas kavgası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ledir ama geçmişten bu yana o kavgada yenilen taraf hep bunlar olmuştur. İktidarın camiye, kışlaya siyaset sokan yaklaşımları, dini siyasete alet etmeleri bu kişilere cesaret vermektedir. Yeni Şafak Gazetesi’nin sözde yazarı Yusuf Kaplan isimli şahıs, öğrencilerin önünde içerisindeki cerahatı akıtmıştır. Ve ne yazık ki Hitit Üniversitesi yönetimi de Çorum Belediyesi yönetimi de bilim yuvasında sarf edilen bu çirkin ve hadsiz sözleri engellememiştir. ‘Laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek mi böyle bir şey var mı ya? Bunu nasıl dayatırsınız’ diyen Yusuf Kaplan’ı kınıyor, kendisine özgür bir ülkede olduğumuzu ve kimseye bir şey dayatılmadığını dilediği an şeriatın hakim olduğu ülkelere gidebileceğini hatırlatıyorum. Tek yön uçak biletini de ben alacağım ki bu gerici zihniyetten bir kişi daha eksilebilsin.”

NE DEMİŞTİ?

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Çorum’da öğrencilerle buluştuğu programda laikliği hedef aldı. Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun Tarih Felsefesi ve İbni Haldun Kampına konuk olmuş ve “Türkiye’nin zihnine pranga vurulmuştur. Laiklik prangası vurulmuştur. Anayasa’nın ilk 4 maddesinin esprisi budur, laikliktir. Değiştirilmesi bile teklif edilemez bir laiklik algısıdır. Böyle bir rezalet yok. Bu insanları aptal yerine koymaktır. Akademiyi, entelektüel hayatı aptal yerine koymaktır. Laikliğin anavatanında bile böyle bir şey olamaz bunu kabul etmezler. Laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek mi böyle bir şey var mı ya? Bunu nasıl dayatırsınız? Bir şekilde devleti laik yapmışsın kurumları laik yapmışsın tamam buna itiraz etmiyorum ama bunu laikliği tartışılmaz, dokunulmaz hale getirmek bu toplumu aptal yerine koymaktır, geri zekâlı yerine koymaktır. Ve köleleştirmektir. Bunu üniversitede söylüyorum hakikaten bu üniversitenin çocuklarına yazık” şeklinde çirkin sözler sarf etmişti.