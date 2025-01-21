CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki gün toprağa verilen Alaca İlçe Başkanı Gazi Tokgöz’ün evini ziyaret ederek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Tahtasız, aynı gün Ankara’da teyzesi Fatma Kaya’yı toprağa verdiği için, Gazi Tokgöz’ün Kayabüget köyündeki cenaze törenine katılamamıştı.
Milletvekili Tahtasız, Tokgöz Ailesi’ne Genel Başkan Özgür Özel’in de başsağlığı mesajını ulaştırdı.
Tahtasız’ın taziye ziyaretine, Kayabüget Köyü Muhtarı Yener Yılmaz, Yenice Muhtarı Kemal Kılıç, Fakılar Muhtarı Gürsel Önel ve Kargın Muhtarı İsmail Çimen de katıldı.
Editör: KEMAL YOLYAPAR