Eşi ve çocukları ile birlikte milletvekili rozetini takan Tahtasız, daha sonra yemin törenine katıldı.

Tahtasız, “Cumhuriyetin 100’ncü yılında TBMM’de görev yapmaktan onurlu ve gururluyum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönemi ülkemiz ve Hititlerin Başkenti şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİLER

CHP’nin 28. Dönem Milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Milletvekili Tahtasız, “28. Dönem TBMM Milletvekili Grubu olarak, Meclis'teki yemin töreni öncesinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkezimizde bir araya geldik. Birlikte güçlüyüz” dedi.



“OMUZLARIMDA BÜYÜK BİR SORUMLULUK VAR”

Tahtasız, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında; “Şehrime, ülkeme, nerede bana ihtiyaç duyuluyorsa orada olup hizmet etmek benim için her zaman onur ve gurur vesilesidir. Omuzlarımda büyük bir sorumluluk var. Bana bu sorumluluğu yükleyen vatandaşlarımızın haklı talep ve beklentilerinin farkındayım” diyerek, Çorum’un hakkını alması için mücadele edeceğini vurguladı.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 28. Dönem Milletvekili olarak Gazi Meclisimizde yeminimizi ettik.

Milletin vekilliği onurunu şahsıma yaşattığınız için, destek ve güveniniz için çok teşekkür ediyorum.

Hem Millet İttifakı’nı oluşturan partilerimizin örgütlerine, hem de partimize oy veren, vermeyen tüm hemşehrilerime şükran borcum hiç bitmeyecektir.

Benim için milletvekilliği; ülkemize olduğu kadar; Çorum’a ve hemşehrilerime hizmet etmenin yollarından sadece birisidir.

Şehrime, ülkeme nerede bana ihtiyaç duyuluyorsa orada olup hizmet etmek benim için her zaman onur ve gurur vesilesidir.



Omuzlarımda büyük bir sorumluluk var.

Bana bu sorumluluğu yükleyen vatandaşlarımızın haklı talep ve beklentilerinin farkındayım.

Bundan sonraki en büyük amacım, ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımdan istihdama, sağlıktan eğitime, spordan kültür ve turizme kadar tüm alanlarda hizmet ve yatırımların takipçisi olmaktır.

Kentimizi her alanda hak ettiği daha gelişmiş, refah içinde daha kalkınmış yere taşımak için gecemi gündüzüme katarak var olan gücümle çalışmayı sürdüreceğim.

Hemşehrilerimin desteklerini ve güvenlerini boşa çıkamamak için milletvekilliği görevimi en iyi ve verimli şekilde yerine getireceğimden şüpheniz olmasın.

Bu yolda, birlikte yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma ve hemşehrilerime en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Umudumuz var!

Yolumuz açık olsun!”