Yargıtay 3. Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararını uygulamaması ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını “yargı darbesi” olarak nitelendiren CHP, Meclis Genel Kurulu’nda “adalet nöbeti” başlatmıştı.

CHP milletvekilleri, günlük çalışmasını tamamlayan TBMM Genel Kurulu’nu iki haftadır terk etmiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu kararını içeren açıklamasının ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşerek Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıracağını duyurmuştu. Ancak Kurtulmuş, Danışma Kurulu’nu toplayamayınca, Özgür Özel olağanüstü grup toplantısında aldıkları karar gereği, “Yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla, TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme” kararı aldıklarını duyurdu.

Bu karar doğrultusunda CHP milletvekilleri her gün gruplar halinde salonu terketmiyor. Bu kapsamda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da önceki akşam adalet nöbeti tuttu.

Mehmet Tahtasız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “CHP Grubu olarak adalet nöbetimizin 14. günündeyiz. Biz, 85 milyonun iradesine sahip çıkmak için, Anayasal düzeni korumak için milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 336 saattir TBMM’de adalet nöbeti tutuyoruz.

Hatay halkının iradesi yok sayılırken sessiz kalan TBMM Başkanı’na sesleniyoruz… Bu hukuksuzluk derhal son bulmalıdır. Hatay Milletvekili Can Atalay’ın yeri TBMM’dir!” görüşüne yer verdi.