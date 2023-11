Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tahtasız, “Sağlık çalışanlarımız ne yazık ki oldukça sağlıksız bir ortamda görev yapıyorlar. Bu binalar ne Sağlık Bakanlığına yakışıyor ne de sağlık çalışanlarımız böyle bir ortamda çalışmayı hak ediyor” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, her iki istasyonda da çok sayıda sağlık görevlisinin çalıştığını ifade ederek, çalışanların yıkık, dökük binada, insan sağlığı ve iş güvenliği açısından elverişsiz koşullarda görev gördüklerini söyledi.



Mehmet Tahtasız, “Her iki 112 istasyonu da Yavruturna Mahallesi’nde yani Çorum’un merkezinde bulunuyor. Ancak her iki bina da ne Çorum’a yakışıyor ne de Sağlık Bakanlığına. Her taraf yıkık dökük. İnsanların yaşamasına elverişli bir ortam olmadığı halde sağlık çalışanlarımız zor koşullarda hizmet vermek zorunda kalıyorlar. Sayın Valimize, Sağlık Bakanına ve il sağlık müdürümüze sesleniyorum. Bu binalar bir an önce düzgün, elverişli yerlere taşınmalı ve bizim sağlık personelimiz daha iyi şartlarda hizmet vermeli. Halkın sağlığı onlara emanet ama peki ya onların sağlığı kime emanet?” diye konuştu.

“112 ACİL KOMUTA MERKEZİ

2.5 YILDIR KAPALI DURUMDA”

Faaliyette olan 2 ve 6 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun az ilerisinde yer alan 112 Acil Komuta Merkezi ve Başhekimlik Binası’nın da 2.5 yıldır kapalı olduğunu dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, atıl vaziyette bırakılan binanın hırsızların uğrak yeri olduğunu ve çok sayıda malzemenin çalındığı bilgisini edindiğini söyledi.



Kapalı binanın bahçesindeki deponun kapısının kırıldığını ve içerisindeki sağlık malzemelerinin yağmalandığını belirten Mehmet Tahtasız, “Binanın kapısına 2.5 yıl önce kilit vurulmuş. Ne olacağı ne yapılacağı belli değil. İçerisindeki malzemelerle birlikte öylece bırakılmış. Ancak sahipsiz bırakıldığı için malzemeler de yağmalanmış. Tinercilerin girdiği, hırsızların cirit attığı ve birçok malzemenin çalındığı tarafımıza iletildi. Çorum İl Sağlık müdürlüğü bu binaya neden sahip çıkmaz, bu malzemeleri korumaz anlamış değiliz. Bu binalar Çorum’un merkezinde. Bu binaların topluca ele alınıp yaşanabilir bir alana dönüştürülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.