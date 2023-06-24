Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Çorum’da bayram sonrası 3 Temmuz tarihinde buğday ve arpa alımlarına başlayacağını açıklayan Mehmet Tahtasız, “TMO çiftçimizi tüccarın insafına bıraktı. Ofis buğday almadığı için tüccar arpayı 5.5 liradan, buğdayı ise 6 liradan alıyor. Tüccarın da açıklanan taban fiyattan alacağı söylendi ancak hiçbir tüccar bu fiyattan alım yapmıyor. TMO da bu duruma müdahale etmiyor. Çiftçimiz bütün yıl beklediği ürününü yok pahasına satmak zorunda bırakılıyor. Ofis çiftçimizin menfaatlerini korumalıdır” dedi.

2023 yılı buğday alım fiyatının destekleme primiyle beraber kilo başına 9.25 TL, arpa alım fiyatının ise 7.5 TL olduğunu hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 3 Temmuz’da alıma başlayacak olan TMO’nun 2023 yılı üretimi buğday alacağını belirterek, şunları söyledi:

“VERGİNİN DÜŞMEMESİNİN GARANTİSİRE VERİLMELİ”

“Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum’da 3 Temmuz tarihinde alımlara başlayacak. Alımlarda 2023 yılı ürünü olması şartının yanında nem oranı, sadimentasyon, glüten ve protein oranlarının ofis şartlarına uygun olması dikkate alınacak. Kriterleri taşımayan buğdaylar alınmayacak ve çiftçimiz piyasaya yönlendirilecek.

TMO, yeni sezonda üreticiden alınan ürünleri, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet (depolama + personel + finansman vb.) ilave edilmek suretiyle oluşacak satış fiyatı üzerinden satacağını duyurdu. Bu olumlu bir açıklama olmakla birlikte TMO Genel Müdürlüğü; Gümrük vergisinin düşmeyeceğine de garanti vermesi lazım. Hükümetin arpa ve buğdayda gümrüğü sıfırlaması ile tüccarlar depolarını gümrüksüz tahılla doldurdu.

Şayet bu adımlar atılmazsa kimse o fiyatlardan buğday almaz. Çiftçi girdi maliyetlerinin yüksekliğine rağmen gübresinden ilacına hiçbir şeyini esirgemeden bütün yıl emek verdi. Emeğinin karşılığını alacağı zaman TMO çiftçimize sahip çıkmalıdır. Piyasayı regüle etmekle görevlendirilen Toprak Mahsulleri Ofisi bu görevini yerine getirmeli, çiftçimizi ucuza mal kapatmak isteyenlere karşı üreticilerimizi korumalıdır.”

“ORTAKÖY’DE TMO ALIM NOKTASI YOK”

Ortaköy ilçesinde bir araya geldiği çiftçilerin mağduriyetlerini de dinleyen CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Ortaköy ilçemizde bayram sonunda arpa buğday hasadımız başlayacak. Ancak bu ilçemizde ofisin şubesi yok. En yakın Ofis şubesi 65 kilometre uzaktaki Çorum merkezde. Bu ilçemize 25 kilometre uzaktaki Yozgat Ayancık’ta Ofis alım şubesi açtı ama Ortaköy’de açılmadı. Ortaköy’deki çiftçilerimiz de ürünlerini Ofis’e, Ofis’in açıkladığı fiyatlardan satmak istiyor. Ortaköy’de mağduriyet oluşmadan buraya da bir geçici alım noktası oluşturulmalıdır” diye konuştu.