Beraberinde parti yöneticileriyle birlikte köyleri ziyaret eden Çorum Milletvekili Tahtasız, bölgenin sorun ve taleplerini dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Köy halkı, Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere yoğun ve sıcak ilgi gösterdi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinin önemi üzerinde durarak, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

CHP’nin ve Millet İttifakı mutabakat metnindeki köylere, kırsala, tarım ve hayvancılığa yönelik projeleri hakkında bilgi veren Mehmet Tahtasız, üretime, köylerin kalkınmasına, huzur ve refah düzeyinin artırılmasına önem vereceklerini kaydetti.

Mehmet Tahtasız’a ziyaretleri sırasında İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda partili de eşlik etti.