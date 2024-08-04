CHP Çorum Milletvekili Tahtasız son olarak Kargı Çepni Köyü sakinleri ile bir araya gelerek onları dinledi ve köyün sorunlarını anlattı.

Mehmet Tahtasız açıklamasında “Kargı Çepni Köyü İhtiyar heyetinden Hamza Uzun, Ali Kuzucu ile Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Merkezi Genel Koordinatörü İsmail Çakıroğlu mecliste ziyaretime geldi. Çepni Köyü’nün sorun ve talepleri hakkında sohbet ettik” dedi.

SORUNLARI SIRALADI

Mehmet Tahtasız ardından yaptığı açıklamada ise sorunları sıraladı. Tahtasız köyün sorunları ile ilgili yaptığı açıklamada ise şunları belirtti: “Çorum’un 759 köyü gibi Çepni köyümüzün de en önemli sorunlarının başında içme suyu ve yol sorunu geliyor. Ana yoldan Çepni’ye olan 20 kilometrelik yola yıllardır asfalt yapılmıyor. İçme suyu var içme suyu deposu yok. Diğer köylerimiz gibi Çepni köyünün çöpleri de düzenli toplanmıyor. Çöp toplama araçları bir haftayı aşan sürelerde geliyor”

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız yaptığı açıklamada “Köylerimizin sorunlarını gündeme taşımaya ve çözüm aramaya devam edeceğiz” görüşüne de yer verdi.

Editör: Haber Merkezi