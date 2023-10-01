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Ultrason ve MR çektirmek, muayene ve ameliyat olmak için uzun süre sıra alamıyorlar. Çorum’da uzman doktor sıkıntısı çeken vatandaşların bir çoğu da 240 kilometre yol yaparak çareyi Ankara’da arıyor. Uzman doktor sayısı az olduğu için Osmancık ve Sungurlu hariç diğer ilçelerde ameliyat yapılamıyor.

Çorum genelinde bir uzman doktora bin 680 kişi düşerken, bu sayı Ortaköy’de 6 bini buluyor, Dodurga, Kargı ve Uğurludağ gibi ilçelerde ise 5 bini geçiyor.

İlimizde uzman doktor ve hastane eksikliğini sık sık gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde Çorum’daki uzman doktor sayısını sordu.

Bakan Koca’dan gelen yanıtta; “Bakanlığımıza bağlı Çorum ili sağlık tesislerimizde; 228 Merkez ve 11 Alaca, 5 Bayat, 1 Boğazkale, 1 Dodurga, 15 İskilip, 3 Kargı, 4 Mecitözü, 1 Oğuzlar, 1 Ortaköy, 17 Osmancık, 17 Sungurlu, ve 1 Uğurludağ olmak üzere 315 uzman hekim görev yapmaktadır” denildi.

KOCA: “KADRO YETERLİ”

Özellikle ilçelerde yaşayan vatandaşlar Çorum’daki uzman doktor eksikliğinden şikayet edip, il merkezine gitmek zorunda kalırken, Sağlık Bakanı Koca verdiği yanıtta, Çorum’da görev yapan Tabip ve diğer sağlık personellerinin sayısının yeterli olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

Çorum’da 6.5 yılı aşkındır Devlet Hastanesi bulunmadığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bir devlet hastanesi dahi olmayan il olur mu? Ama var. 6.5 yıl önce yıkılan Çorum Devlet Hastanesi’nin yerine yenisi yapılmadı. Çıkılan ihaleler sürekli erteleniyor. Bugün (29 Eylül Cuma) bir ihale daha var. Takip ediyoruz. Çorum’da hastane sayısı dahi yeterli değil iken doktor sayısı nasıl yeterli görülüyor anlamak mümkün değil” dedi.

“SAYI YETERLİ İSE

GELSİN SORSUN”

Sağlık Bakanı’nın verdiği yanıt doğrultusunda merkez ve ilçelerdeki uzman doktor sayısına ilişkin istatistik bilgileri paylaşan Tahtasız, şunları söyledi: “Çorum merkezin nüfusu 300 bin civarında. Merkezdeki uzman doktor sayısı ise 228. Dolayısıyla bir doktora bin 315 kişi düşüyor. Alaca ilçemizde bir uzman doktora 2 bin 727 kişi düşüyor. Nüfusa göre istatiksel olarak baktığımızda Bayat ilçemizde bir uzman doktora 3 bin kişi, Boğazkale’de 3 bin 584 kişi, Dodurga’da 5 bin 265 kişi, İskilip’te 2 bin kişi, Kargı’da 5 bin 100 kişi, Mecitözü’nde 3 bin 500, Oğuzlar’da 5 bin, Ortaköy’de 6 bin, Osmancık’da 2 bin 580, Sungurlu’da 2 bin 580 ve Uğurludağ’da 5 bin 780 kişi düşüyor. Sayın Bakan doluluk oranımız ve kadromuz yeterlidir, diyor. Sağlık hizmetleri aksamıyor diyor ancak bir uzman doktorun bu kadar fazla sayıda hasta ile ilgilenmesi mümkün mü? İlçelerde yaşayan vatandaşlarımız en ufak bir operasyon için dahi merkeze gitmek zorunda kalıyor. Merkezdeki hastane ve doktor sayımız da yeterli olmadığından hastanelerden ameliyat sırası almak ayları buluyor. Bizim bildiğimiz sağlıkta devrim bu olmasa gerek. Sayıyı artırmayı planlıyoruz demek yerine sayımız yeterli demek Çorumlu hemşehrilerimize zulümdür. Sayın Bakan bu sayılar yeterli diyorsa kendisini Çorum’a davet ediyorum ve vatandaşlarımıza bizzat ‘doktor sayımız yeterli mi, memnun musunuz’ diye sormasını bekliyorum.”

“YOĞUNLUKTAN DOKTORLAR

ÇORUM’A GELMEK İSTEMİYOR”

Madalyonun öteki yüzüne bakıldığında ise uzman sayısının az olmasının doktorları da fazlasıyla yıprattığını ve yoğunluktan dolayı Çorum’a gelmek istemediklerini vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Uzman doktor sayısı az olduğu için doktorlarımız sürekli hicapçı. Yani sürekli nöbet tutmak zorunda. Bir sitede dahi asgari 2-3 güvenlik görevlisi duruyor ve vardiyalı çalışıyor. Oysa Çorum’daki doktorlar İl Sağlık Müdürü’nün izni olmadan şehir dışına dahi çıkamıyor. Çocuğu hastalansa, ailesine bir şey olsa veyahut yıllık izin kullanmak istese hem kendi zor durumda kalıyor hem de hastalar mağduriyet yaşıyor. Bir insanın binlerce hastaya bakması, izin kullanmadan sürekli nöbet tutması insanın doğasına aykırı, sağlığına da zararlı. Tüm bu durumlar sebebiyle Çorum’a doktor atansa bile ya hiç gelmek istemiyor ya da geldiğinde gitmenin yollarını arıyor. Kimisi de ne yazık ki strese dayanamayarak intihar ediyor. Sayın Bakan’ın bu durumlardan bilgisi olmayabilir, kendisine hiçbir sorunumuz yok denilebilir ancak Çorum’da durum tam da böyle” diye konuştu.