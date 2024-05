AKP iktidarı tarafından Çorum’a verilen sözleri dile getiren Milletvekili Tahtasız, hızlı tren sözü başta olmak üzere ilimize verilen ancak tutulmayan sözleri bir kez daha hatırlattı. Mehmet Tahtasız yaptığı konuşmada, “Çorum halkına söz veriyorum; bu sözler yerine getirilene kadar takipçisi olacağım” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Çorum halkı yirmi iki yıldır her seçim öncesi verilen ama tutulmayan sözlerden usandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar son on beş yılda Çorum her geldiklerinde istisnasız ‘Hızlı tren 2023 yılında Çoruma gelecek.’ dediler. AKP'nin bakan ve milletvekilleri de bu sözü halkı kandırmak için her seçim öncesi sıklıkla dile getirdi ancak söz var, icraat yok.

Söz kişinin aynasıdır; 2024 yıl için 2.000 lira ödenek ayrılan Kırıkkale-Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi ihalesi "2024 yılında yapılacak." dediniz. Bakana soru önergesi verdim. Gelen cevapta ihale tarihi yok. ‘Hızlı tren projesi 2029'da bitirilecek’ denildi.

Sadece hızlı tren değil, Çorum'a verilen diğer sözlerin de takipçisi olacağım. Çorum'a söz verilen demir yolu, yatırım programında dahi kaldırılan havaalanı, Hitit Üniversitesi güney kampüsü, Polis Moral Eğitim Merkezi, acemi birliği, Bahçelievler Polisevi, Çorum Devlet Hastanesi, tüm ilçe bağlantı yolları, Kırkdilim Tüneli, tarihî Alacahöyük Hitit Barajı, tarımsal sulama göletleri, kanalları ve daha onlarca sözün hiçbiri yerine gelmedi. Çorum halkına söz veriyorum; bu sözler yerine getirilene kadar takipçisi olacağım.”

