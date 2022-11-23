1 Ekim 2022 tarihi itibariyle Türkiye genelinde “İşimizin Detaylarını İyi Biliriz…” sloganıyla hizmet vermeye başlayan SVL Danışmanlık, marka yönetimi, kurumsallaşma, insan kaynakları ve turizm danışmanlığı alanlarında yerel, bölgesel ve ulusal ölçekli işletmelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına en güncel trendleri sunarak çözüm odaklı uygulamalarla katkı ve destek sağlamayı amaç edindi.

SVL Danışmanlık’ın kurucusu Güccan “Gittikçe karmaşıklaşan ve hızlanan dünyamızda rekabeti aşıp öne çıkmaya çalışan şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına dokunuşlarımızla rehber oluyoruz. Toplantı, seminer, konferans ve motivasyon organizasyonlarında danışmanlık verdiğimiz firmaların zaman, emek ve maddi kayıplarını önlemek için varız. Üst yönetimlerin tek yapmaları gereken hayallerindeki organizasyonu SVL Danışmanlık’ın profesyonel planlamasına bırakmak ve kısa sürede elde edecekleri artı değerin tadını çıkartmak olacaktır.” dedi.

Seval Demirci Güccan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca danışmanlık hizmeti verdiğimiz markaları M.I.C.E. hizmetleriyle buluşturan tek firma olmanın gurur ve sorumluluğunu taşıyoruz. M.I.C.E. hizmeti, toplantı, teşvik gezisi, konferans ve fuar şeklinde ifade edilen hizmetlere yönelik bütüncül bir organizasyon yaklaşımıdır. Bu kapsamda çok kısa bir sürede yılların birikmiş tecrübesi ile ilk iki organizasyonumuzu Ankara Kızılcahamam’da yaptık. Diğer iki etkinliğimiz 20-24 Kasım ve 27 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında Çorum Anitta Hotel’de gerçekleştilecektir. Bu bağlamda özel ve resmi kurumlara hizmet vermeye talibiz.Çünkü; İşimizin Detayların İyi Biliriz…”

(Haber Merkezi)

