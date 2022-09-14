Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Temmuz ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 arttı; Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 azaldı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi %20,6 ve tereyağı üretimi %5,6 artarken; ayran üretimi %10,9, inek peyniri üretimi %2,7, yoğurt üretimi %1,4 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi %29,9, ayran üretimi %18,1, yoğurt üretimi %3,9 artarken; inek peyniri üretimi % 5,7 ve içme sütü üretimi %2,9 azaldı.

Bir önceki ay 851 bin 241 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında %0,9 azalarak 843 bin 876 ton oldu. Bir önceki ay 118 bin 458 ton olan içme sütü üretimi Temmuz ayında %7,5 artarak 127 bin 386 ton olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

