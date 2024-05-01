AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Arife Betül Gülgün öncülüğünde İl Genel Meclisi’nde Çocuk oturumu düzenlendi. Oturumda orijinal fikir ve öneriler dile getiren çocuklar 23 Nisan vurgusu yaptı.



Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Hacer Kesici, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) Başkan Vekili Hülya Kazanasmaz, dernek üyeleri aileler ve çocukların hazır bulunduğu etkinliğe Albayrak İlkokulu öğrencileri de katıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Temur’un çocuklarla yakından ilgilendiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği programda onlar için hazırlanan özel glutensuz mönü ikramında da bulunuldu.