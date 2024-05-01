Türkiye genelinde Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azalırken, Çorum’un 3 aylık ihracatı da 750 milyon dolara yaklaştı.

Mart ayında ülke genelinde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında Çorum’da ihracat 355 milyon dolar, ithalat ise 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bölgedeki illerden Samsun’da Mart ayında ihracat 120,3 milyon dolar, ithalat 82 milyon dolar; Tokat’ta ihracat 3 milyon dolar, ithalat 1,9 milyon dolar ve Amasya’da ihracat 14 milyon dolar ve ithalat ise 5,2 milyon dolar oldu. Ocak-Mart döneminde Çorum’un ihracatı 748 milyon 239 bin dolara çıkarken, ithalatı ise 836 milyon 63 bin dolar oldu.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mart ayında yüzde 73,8 iken, 2024 Mart ayında yüzde 75,5'e yükseldi. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mart döneminde yüzde 63,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,8'e yükseldi.

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 232 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 804 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 449 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 357 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 256 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'ını oluşturdu. İthalatta Mart ayında Çin ilk sırayı alırken, Ocak- Mart döneminde ise Rusya Federasyonu 11 milyar 984 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Editör: HABER MERKEZİ