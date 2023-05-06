Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılına ait Çiğ Süt Üretim İstatistikleri verilerini açıkladı. Buna göre geçen yıl çiğ süt üretimi 21 milyon 563 bin 492 ton oldu.

Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi yüzde 31,5, keçi sütü üretimi yüzde 13,2, inek sütü üretimi yüzde 6,8 ve koyun sütü üretimi yüzde 6,7 azaldı. Çiğ süt üretiminin 2022 yılında yüzde 92,3'ünü inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

(Haber Merkezi)

