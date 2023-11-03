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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince1-31 Ekim tarihleri arasında kent genelinde devam eden uygulamalarda 17 Bin 129 araç sorgulanmış, 4 Bin 507 araç sürücüsüne 7 Milyon 390 Bin 825 Lira ceza kesildi.

55’i modifiyeli 221 araç trafikten men edilirken, 126 sürücüye alkollü araç kullanmak ve alkolmetreye üflememek, 254 kişiye ehliyetsiz araç kullanmak, 241 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 216 sürücüye trafikte seyir halimdeyken telefonla konuşmak be 974 sürücüye hatalı parktan işlem yapılırken, hatalı park yapan 154 araç oto paraka kaldırıldı.

Ayrıca, yapılan trafik kontrollerde 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 106 adet mermi ile 72 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; Kentin emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükûnu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, trafik denetimlerinin yoğunlaştırılarak devam edeceği belirtildi.