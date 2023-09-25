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Alınan bilgiye göre Gajal H.(23) ile Valed H.(16) Damat Şükrü 6. Sokak'ta ki ikametinin önünde akrabalar arasında devam eden boşanma anlaşmazlığı nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Valed. H., üzerinde taşıdığı bıçakla Gajal H.'yi bıçakladı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan şüpeliyi yakalamak için çalışma başlattı.