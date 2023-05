Çorum’da 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 2 gün kala AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Programlarına yoğun bir şekilde devam eden Ahlatcı, gezdiği ve ziyaret ettiği yerlerde vatandaşlar ve çalışanların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Pazar günü yapılacak seçim öncesi Çorum Belediyesi’ni ziyaret ederek, personel ile sohbet edip, hem Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, hem de milletvekilliği için destek istedi.

Belediye’nin çeşitli birimlerinde çalışan personelleri tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Ahlatcı, çalışanlarında kolaylıklar diledi.

“BUNLAR DEMİRTAŞ VE ÖCALAN’I SERBEST BIRAKACAKLAR”

Seçimin farklı yerlere gittiğini belirten Ahlatcı, “İş artık beka meselesine döndü. İstiklal ve istikbal meselesine döndü. İttifak yaptıkları HDP eş başkanı resmen her gün millet ittifakının yanındayız diye açıklamalarda bulunuyor. Dağdaki terörist başları bile yandaşlarına çağrı yaparak, millet ittifakına destek istiyorlar. Bunlar hep beraber el birliği ile Selahattin Demirtaş’ı ve Abdullah Öcalan’ı çıkartmayı planlıyorlar” diye konuştu.

“BÜTÜN OYLAR AK PARTİYE”

Millet ittifakının iktidara gelmek için her şeyi vadettiğine vurgu yapan Ahlatcı, “Bunların amacı iktidar olmak, değil kazanımları yok etmek istiyorlar. İHA’ larımız SİHA’ larımız olmasın istiyorlar, uçaklarımız tanklarımız olmasın istiyorlar, TOGG arabamız olmasın istiyorlar ve daha da önemlisi perde arkasında yaptıkları pazarlıklarla ülkemizi bölmek istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki aziz Türk milleti ve şerefli Çorum halkı buna izin vermez. AK Parti’ye verilmeyen her oy hainleri sevindirir. Bütün oylar AK Partiye” şeklinde konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin önemine bir daha vurgu yapan Ahlatcı, Çorum Belediyesi ziyaretinin ardından seçim çalışmalarına devam etmek için belediyeden ayrıldı.(Haber Merkezi)