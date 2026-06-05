*** ORKASİFED tarafından düzenlenen ve insan, rekabet, gelecek, medeniyet ana başlıklarını kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, bugün saat 09.45’te Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda açılış konuşmalarıyla başlayacak.

*** Zirvenin ilk oturumu, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sefa Targıt’ın moderatörlüğünde, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin katılımıyla, “Kalkınmanın yeni aklı: Sahadan stratejiye dönüşüm” konusunu kapsayacak. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Fahrettin Öztürk, Türkiye’nin havacılık sistemini ve tedarik zinciri yönetimini anlatacak. KOSGEB Başkanı A.Serdar İbrahimcioğlu’nun konusu “KOBİ’ler için destek ve dönüşüm.”

*** Sonraki oturumlar, Konser Salonu’nda ve Meclis Salonu’nda ayrı ayrı devam edecek. Ana salondaki oturumların konuları; “İmalat ve savunma sanayi işbirlikleri”, “Avrupa pazarında rekabetin yeni kodları”, “Finansmana erişim”, “Bölgesel kalkınma”, “Geleceğin yeni anahtarı: Yapay zeka”, “Dijital geleceğe geçiş: Dönüşen iş dünyası”, “Yeşil dönüşüm: Maliyet mi kazanç mı?” şeklinde belirlendi.

*** Oda Meclisi Salonu’nda düzenlenecek oturumların konuları ise şöyle: “Medeniyetin yeniden inşası”, “Medeniyet kulvarı açılış çerçevesi”, “Medeniyetin sesi, “Medeniyetten geleceğe Hitit dokusu: Hitit keteni”, “Kadın liderliği: Nitelikli gücün yükselişi”, “İnsan, ekonomi ve toplumsal dönüşüm”. “Gençlik yarın biziz”.

*** Zirveye, üst düzey bürokratlar, akademisyenler, iş insanları konuşmacı olarak katılırlarken, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, gazeteci-yazarlar Saygı Öztürk ve Dr. Ozan Bingöl de, konuklara hitap edecekler. Çorum dışından gelecek Çorumlu öğretim üyeleri ise, Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel ve Prof.Dr. Mehmet Kesim.