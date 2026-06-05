İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, Basın Birimi Sorumlusu Harun Üstün ve bu birimden Adem Hacıahmetoğlu ile birlikte dün gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarete, Çorumlu gazeteci İlhami Türksal da katıldı.

Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a İletişim Başkanlığı’nın yayınlarından hediye verirken, Yolyapar çiftinin 10 Nisan’da kutladıkları 50. evlilik yıldönümleri nedeniyle de İmtiyaz Sahibimiz Hülya Yolyapar’a çiçek armağan etti.