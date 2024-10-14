Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te yaşanan ve 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in birkaç dakika arayla imza attığı katliama ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cani Semih Çelik, önce evine çağırdığı sevgilisi Ayşenur Halil'i vahşice hayattan kopardı. Ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i öldürüp parçalara ayırdı. İkbal'in başını kesip surlardan aşağı atan katil ardından boğazına ip geçirerek surlardan atlayıp canına kıydı.

ÇİFTE CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdü. Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

SURUN İÇİNDEKİ GİZLİ ODADA KATLETMİŞ

Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyaller incelenirken, diğer yandan görgü tanıkları ve aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor. Sabah gazetesinin ulaştığı detaylara göre katil zanlısı Semih Çelik'in surların burçlarına parçalarını çıkardığı İkbal Uzuner'i surun hemen içerisinde gizli bir odada kestiği tespit edildi.

YAKLAŞIK 4 SAAT GEÇİRMİŞLER

Çelik'in Ayşenur Halil'in boğazını kestikten sonra surlara hareket ettiği ve İkbal Uzuner'le burada buluştuğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelik, surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi.

ÇEVREDEKİLERE SES GİTMEDİ

Çelik, genç kızı sırtında getirdiği siyah çantanın içerisindeki bıçaklarla bu bölmede parçalara ayırdı. Güvenlik birimleri, surun iç kısmında yaşanan cinayetle ilgili çevreden herhangi bir ses duyulmamasını, bölmenin surun iç kısmında kalmasına ve kalın duvarlarının olmasından kaynaklanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.