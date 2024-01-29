Alınan bilgiye göre içerisinde 4 kişinin bulunduğu 19 KE 551 plakalı otomobil
Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de uygulama noktasından 'DUR' ihtarına uymadı.
Kaçan şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacada, şüphelilerin kullandığı araç 3 otomobile çarparak zarar verdi.
Ekipler Stad 1. Sokak'ta otomobili terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilirken, otomobili bırakarak Kaçan şüpheliler ekiplerce ara sokaklarda yakalanarak ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Şüphelilerin kullandığı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırılarak trafikten men edildi.