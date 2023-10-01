Gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde şüphe üzerinde durdurulan A.Ç.(21) idaresindeki 19 ADV 252 plakalı otomobilde yapılan aramada uyuşturucu kullanım aparatları, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Otomobilde bulunan U.C.B.(25), E.C.D.(16), E.I.(23) ve N.Ö.(17) ekiplerince polis merkezine götürülürken, kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilere ait otomobil ise çekici yardımı ile oto parka kaldırıldı.