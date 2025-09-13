Fotoğraf çekilirken gülümsemeyi prensip edinmiş bir insan olarak, dünkü gazetemizle çekilen bu fotoğrafımı görünce şaşırdım. Bütün üzüntüm, öfkem, hayal kırıklığım yüzüme yansımıştı. Yeniden çektirebilirdim, ama “kalsın” dedim. Bırakalım, arşivde öyle kızgın ve mahzun yerini alsın…

*** 11 Eylül 2025 Perşembe günü “Bürokrasi, savunma sanayiinde Çorum’a ‘yeter artık’ mı diyor?” demiştim. Bu yazıyı yazarken, Sungurlu ile ilgili bilgiler elimdeydi. Savunma sanayiinde Türkiye’nin yeni merkezlerinden biri haline gelen Sungurlu’ya, adeta “hız kesici” uygulanıyordu.

*** Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti, Temmuz ayında yeni Yönetim Kurulu’nu belirlemişti. Yönetim Kurulu, Vali Ali Çalgan başkanlığında, Kaymakam Mutlu Köksal (Başkan Vekili), Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’tan oluşuyordu.

*** Sungurlu OSB hisselerinin % 74’ü İl Özel İdaresi’ne, % 20’si Sungurlu Belediyesi’ne ve % 6’sı da Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’na aitti. Sungurlu Belediyesi’ne hisse devri ile değişen statünün, Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyordu, ama bu onay bir türlü çıkmıyordu. Yeni Yönetim Kurulu’nun göreve başlayamaması ise, OSB’nin genişlemesi ve yer taleplerinin karşılanması konusunda tam bir “çıkmaz” yaratıyordu.

*** Ve sonuç: Sungurlu için planlanan yeni savunma sanayi yatırımları, başka illere kaymaya başladı. Örneğin Arca, Sungurlu’daki tesisleri ile entegre olması gereken yeni yatırımı için Kırıkkale’den 1.800 dönüm yer aldı. Bu, Sungurlu’nun savunma sanayiinde çıtasını daha yükseğe çıkarmasına engel olduğu gibi, yıl sonunda 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı bekleyen Arca için de büyük sıkıntı.

*** Yatırımcıların, Sungurlu OSB’nin altyapı eksiklerinin giderilmesi konusunda katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirmelerine rağmen, Yönetim Kurulu’nun resmen göreve başlayamaması, her şeyin olduğu yerde kalmasına sebep oluyor. İhracatta büyük ivme yakalayan savunma sanayi firmalarının ise, bürokrasi hazretlerinin nazını çekecek vakitleri yok. Yazık olmuyor mu bu memlekete?