Sungurlu Belediye Başkanlığı yeni yatırımlarla güçleniyor. Beton santrali, toplu işyerleri, altyapı seferberliği gibi 100 milyon liralık yatırımları ilçeye kazandıran Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, geçtiğimiz ay açıkladığı asfalt plenti çalışmalarının temel atma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Yaklaşık değeri 50 Milyon TL olan asfalt plentinin temel atma işlemleri itibariyle başladı. Önümüzdeki hafta içerisinde ise yüklenici firma tarafından santralin kurulum çalışmaları başlayacak.

Başkan Dere yapmış olduğu açıklamada; “Sungurlumuzun hak ettiği refah seviyesine ulaşabilmesi adına ekibimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Hem yeni yatırımlarla Belediyemize ek gelirler sağladık hem de geçmişten gelen borçlarımızı nakit olarak sıfırladık. Altyapısı olmayan yolları bozuk bir Sungurlu olmayacak dedik bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temelini bugün atmış olduğumuz santralimizin kurulumu yaklaşık yirmi gün içerisinde tamamlanarak üretime hazır hale gelecek. Altyapısını tamamladığımız cadde ve sokaklarımızda hızlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi