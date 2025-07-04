Yarımsöğüt Köyü Gençlik Kolları tarafından düzenlenen şenlikte yediden yetmişe herkes bir araya geldi. Şenlik için günler öncesinden el birliğiyle hazırlıklar yapıldı. Davetler edildi, köy meydanında şenlik alanı hazırlandı, yemekler pişirildi, ses sistemleri kuruldu. Köy sakinlerinin yanı sıra davetlilerin bir araya geldiği şenliğe yoğun katılım oldu.

Yarımsöğüt Köyü Muhtarı Cihan Bilgi, şenliklerinin ikincisini düzenlediklerini ifade ederek, geleneksel hale getireceklerini söyledi. Muhtar Bilgi, organizasyonda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi