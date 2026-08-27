Ankara-Samsun karayolu üzerinde Sungurlu’nun önemli giriş noktalarından biri olan Ocaklı Kavşağı’nda peyzaj yenileme çalışmaları sürüyor. Kavşağa kazandırılan modern anıtla ilçenin köklü tarihi ile savunma sanayisindeki yükselişi vurgulanıyor.

Sungurlu Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları kapsamında Ocaklı Kavşağı’nın görünümü yenilenirken, bölgeye ilçenin geçmişini ve geleceğe yönelik hedeflerini simgeleyen bir anıt kazandırıldı.

Modern tasarımıyla dikkat çeken anıt, kavşağa estetik bir görünüm kazandırırken Sungurlu’nun tarihsel mirası ile savunma sanayisindeki gelişimini de yansıtıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin giriş noktalarını Sungurlu’nun kimliğine yakışır hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Ocaklı Kavşağı’nda hem tarihimize hem de savunma sanayisindeki hedeflerimize vurgu yapan bu çalışma, ilçemizin geçmişiyle geleceğini aynı noktada buluşturuyor” dedi.

Dere, Sungurlu’yu her alanda daha modern, estetik ve güçlü bir şehir haline getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yapılan çalışmalarla Ocaklı Kavşağı, Sungurlu’nun tarihini, kültürel mirasını ve savunma sanayisindeki yükselişini yansıtan modern bir karşılama noktası haline getiriliyor.

Muhabir: SELDA FINDIK