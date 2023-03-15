Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, OSB yapımı devam eden Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök'ü ziyaret etti.

Sungurlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Meclis Başkanı Osman Koca, yönetim kurulu üyeleri Ömer Karaman, Nuh Aluç, Devlet Kanmış ve Atila Tunçay, OSB’ye giderek, yakında hizmete girecek olan Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök'ü ziyaret etti. Fabrikanın inşaatında incelemelerde bulunan TSO heyeti, çalışmalar hakkında Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök’ten bilgi aldılar.

Fabrika inşaatının planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, yakında hizmete girecek tesisin açılışı için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

AÇILIŞ 28 NİSAN’DA

Ahlatcı Gold Force Küresel Barut fabrikası, Nitrogliserin fabrikası ve Nitroselüloz fabrikası ile Arca Kapsül üretim fabrikası ve Mıte Defence Fişek üretim fabrikası, OSB’de 4 bin dönüme yayılan 3 farklı firmanın 5 farklı fabrikanın 28 Nisan’da açılışının planladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleriyle OSB’ye savunma sanayi fabrikalarının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos 2022 tarihinde atılmıştı.

2 bin 500 kişinin çalışacağı ve ürettiklerinin çok önemli bir kısmını ihraç edecek fabrikalar, 3-4 milyar liralık bir ihracat ve üretim potansiyeline sahip olacak. 6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların faaliyete geçmesiyle, Sungurlu savunma sanayi merkezi haline dönüşecek.

Fabrikaların açılışının 28 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor.

(Haber Merkezi)

