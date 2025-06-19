Sungurlu Belediyesi bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gençlerin sınava rahat ulaşabilmesi adına ücretsiz servis hizmeti sunacak.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin talimatıyla geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama kapsamında, bu yıl da sınava girecek öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımı ücretsiz olarak belediye tarafından karşılanacağını duyurarak müjde verdi.
Başkan Dere, YKS’ye girecek tüm adaylara başarı dileklerini de iletti.

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Editör: Haber Merkezi