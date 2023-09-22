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Yeni eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim çerçevesinde, öğrencilerinin taşınması işinde görev yapan servis sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.

Seminerde Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, "Sizler bizler için çok önemlisiniz. Sizleri araçlarınızda birer öğretmen olarak görüyoruz. Sizlerden de ona göre hareket etmenizi bekliyoruz. Eminim ki öğrencilere göstereceğiniz güler yüz, vereceğiniz bir selam onların günlerini güzel geçirmelerine neden olacaktır. Sizler bizlerin birer mesai arkadaşı sayılırsınız. İşiniz olsa da olmasa da kapımız sizlere her daim açıktır. Hep birlikte inşallah genel güvenlik kuralları ve diğer kurallara uyarak kazasız belasız bir eğitim öğretim dönemi geçiririz" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminere, servis sürücüleri ile ilçede taşıma işini üstlenen firmanın yetkilileri katıldı.