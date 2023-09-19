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Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.

Atatürk Anıtı’ndaki program ardından Sungurlu Şehit ve Gaziler Derneği ziyaret edildi. Programa Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Sungurlu Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, Belediye Başkan yardımcıları Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.