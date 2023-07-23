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İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Biçerdöverin dökeceği her bir dane, çiftçimize zararı olduğu gibi milli servetimize de zarardır. Milli servetimize zarar verdirmemek için varız. Denetlememiz sürekli devam edecektir" denildi.

Açıklamada, "Çiftçilerimizden isteğimiz birinci kontroller çiftçinin kendisidir. Lütfen ağaç gölgesinde, römorkların gölgesinde durup ürününüzün biçilmesini beklemeyin. Biçerdöverlerin ayarları bozulabilir, sık sık yerleri kontrol ediniz ki, dökülen dane fazla ise biçerdöver operatörünü ikaz edin. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak biz hep kontrolde olacağız. Yetişemediğimiz yerler olacak, uyarılara rağmen ayarlarını yapmayıp, dökmeye devam eden biçerdöverler için bizi arayın. Biçerdöverci tarlamı yarım bırakır diye düşünmeyiniz. Tarlayı yarım bırakmakta bir suçtur. Biçerdöverin dökeceği her bir dane, siz çiftçilerimize zararı olduğu gibi milli servetimizde zarardır" ifadeleri kullanıldı.