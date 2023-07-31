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Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöver kontrollerine devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendisleri Hicabi Berişbek, Bilal Savaş ve Rıza Usta ile Tekniker Doğan Yazdıç, ilçeye bağlı Balkaya ve Çiçeklikeller köylerinde biçerdöver kontrolleri gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin olarak İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Biçerdöverin dökeceği her bir dane, çiftçimize zararı olduğu gibi milli servetimize de zarardır. Milli servetimize zarar verdirmemek için varız. Denetlememiz sürekli devam edecektir" denildi.

Çiftçilerimizden isteğimiz birinci kontroller çiftçinin kendisidir diyen ziraat Mühendisleri, “Lütfen ağaç gölgesinde, römorkların gölgesinde durup ürününüzün biçilmesini beklemeyin. Biçerdöverlerin ayarları bozulabilir, sık sık yerleri kontrol ediniz ki, dökülen dane fazla ise biçerdöver operatörünü ikaz edin. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak biz hep kontrolde olacağız. Yetişemediğimiz yerler olacak, uyarılara rağmen ayarlarını yapmayıp, dökmeye devam eden biçerdöverler için bizi arayın. Biçerdöverci tarlamı yarım bırakır diye düşünmeyiniz. Tarlayı yarım bırakmakta bir suçtur. Biçerdöverin dökeceği her bir dane, siz çiftçilerimize zararı olduğu gibi milli servetimizde zarardır" ifadelerini kullandı.