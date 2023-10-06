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Alınan bilgiye göre Ankara-Samsun karayolu Alparslan T. (27) kendisine ait işyerinde baba-oğul oldukları öğrenilen E.Y. ve V.Y. ile bir nedenle tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba-oğul Alparslan T.'yi darp ederek bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Alparsalan T., Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı hastanede yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildilerek acil müdahaleye alındı.

Polis olay sonrası kaçan baba ve oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.