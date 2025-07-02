Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nde olağan genel kurulun ardından dernek başkanlığı görevine Ömer Karaman seçildi.

Ömer Karaman, yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, derneğin birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendireceklerini söyledi.

Yeni yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığı görevine Murat Bağıröz getirilirken, Melahat Karabağırlı, Bayram Erkan ve İsmail Turan da yönetim kurulu üyeleri olarak yer aldı.

Karaman, görevi devraldığı ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimize hak ettikleri saygı ve desteği göstermek bizlerin vefa borcudur. Bu bilinçle hareket edecek, dernek faaliyetlerimizi daha etkin ve kapsayıcı hale getirmek için çalışacağız.”

Dernek üyeleri, yeni yönetimi tebrik ederken, Karaman ve ekibine başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi