Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray'ın oğlu Mahmut hafta sonu yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi.

Sema ve Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray çiftinin oğlu Mahmut ile Atiye & Bünyamin Alaf çiftinin kızları Dildar, Mavi Ocak düğün salonunda düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Muhsin Dere kıyarak, ömür boyu mutluluklar diledi.

Düğün törenine aile yakınları başta olmak üzere, siyaset ve iş dünyası, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Ahmet Haşim Özsaray bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi