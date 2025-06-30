Sungurlu MYO öğrencileri ve öğretim elemanlarının her dönem başarıyla yürüttüğü TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerinde ve çeşitli bilimsel öğrenci kongrelerinde sundukları başarılı bildirileri için her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı belgeleri dağıtıldı.

Öğrenciler ve öğretim elemanlarına başarı belgeleri Sungurlu MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Özlem Bal tarafından verildi. Ayrıca Finansal Okuryazarlık Atölyesi gibi kişisel gelişim etkinliklerine aktif katılım sağlayan öğrenciler de ödüllendirildi.

Emeği geçen tüm öğrenciler ve öğretim elemanlarına teşekkür eden MYO Müdürü Bal, “Öğrencilerimizin öğrenmeye meraklı, araştırmaya açık ve sorumluluk almaktan çekinmeyen bireyler olarak bu tür faaliyetlerde yer alması geleceğimiz adına umut verici” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi