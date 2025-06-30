İlçede Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan pazar alanlarıyla ilgili çalışmalarını yürüten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, pazar esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik ile birlikte esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları dinleyen Dere, pazar alanlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini, iki pazar yerine ek olarak Karşıyaka Mahallesi’ne yine kapalı pazar alanı kazandıracaklarının müjdesini esnafla paylaştı.

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Muhabir: Haber Merkezi