Çorum’un sanayi ve savunma yatırımlarıyla parlayan yıldızı Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi için kader günü belli oldu. Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü toplanarak yeni yönetim kurulu üyelerini belirleyecek.

Sungurlu OSB; yüzde 74 İl Özel İdaresi, yüzde 20 Sungurlu Belediyesi ve yüzde 6 oranında Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temsil ediliyor. Bu yapı çerçevesinde oluşturulacak yeni yönetim; Vali Ali Çalgan başkanlığında Kaymakamlık, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Özel İdare temsilcilerinden oluşacak.

Yaklaşık 7 aydır belirlenemeyen yeni yönetimin, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yapılacak Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Bölgedeki yatırımlara yön verecek ve genişleme çalışmalarını hızlandıracak yeni yönetimin belirleneceği kritik toplantı sonrasında genişleme ve yatırım süreçlerinin ivme kazanması bekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre, yeni yönetimle birlikte OSB’deki genişleme çalışmaları ve yatırım süreçleri daha planlı ve hızlı ilerleyecek. Sungurlu OSB’nin özellikle savunma sanayine yönelik yatırımlarıyla önümüzdeki dönemde daha da öne çıkması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi