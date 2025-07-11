Çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Şirin, Fen İşleri ekiplerinden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “İlçemizin dört bir köşesinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta Akçakent Mahallesi Şehit Ertuğrul Kocaer Caddesi’nde başlatılan çalışmaların ilk etabı devam ederken Belediye Başkan Yardımcımız Muhammet Şirin ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.”

Sungurlu Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarını vatandaşların talepleri doğrultusunda sürdürüyor.

Muhabir: Haber Merkezi