Sungurlu OSB; yüzde 74 İl Özel İdaresi, yüzde 20 Sungurlu Belediyesi ve yüzde 6 oranında Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temsil ediliyor. Bu yapı çerçevesinde oluşturulacak yeni yönetim; Vali Ali Çalgan başkanlığında Kaymakamlık, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Özel İdare temsilcilerinden oluşacak.

Yaklaşık 7 aydır belirlenemeyen yeni yönetimin bugün yapılacak Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti toplantısında netleşmesi bekleniyor. Bölgedeki yatırımlara yön verecek ve genişleme çalışmalarını hızlandıracak yönetimin belirleneceği kritik toplantı sonrasında genişleme ve yatırım süreçlerinin ivme kazanması bekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre, yeni yönetimle birlikte OSB’deki genişleme çalışmaları ve yatırım süreçleri daha planlı ve hızlı ilerleyecek. Sungurlu OSB’nin özellikle savunma sanayine yönelik yatırımlarıyla önümüzdeki dönemde daha da öne çıkması bekleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ