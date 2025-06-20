Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Törene Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Gülay Acılıoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, kamu kurum müdürleri, öğrenci velileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Mezuniyet töreninde açılış konuşmasını Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal yaptı. Bal, Sungurlu MYO’dan 210 öğrencinin mezun olduğunu ifade ederek, öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam Mutlu Köksal yaptığı konuşmada üniversitenin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek; “Bugün öğrencilerimizin en mutlu günü, ailelerinin en gururlu günleri. Değerli öğrencilerimizin bahtı açık olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte ilçede kalıp, ilçemizdeki istihdam imkanlarından yararlanırlar. En kısa sürede topluma, medeniyete, insanlığa, ülkemize, ekonomiye katkıda bulunurlar. Onları en iyi yerlerde görmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren ve mezun öğrencilere belge ve ödülleri verildi. Ardından MYO bahçesinde mezun öğrenciler hep birlikte kep attı.

Öğrenciler mezuniyet törenlerinde müzik eşliğinde doyası eğlendi. Öğrencilere bu mutlu günlerinde hocaları da eşlik ederken, aileleri de heyecanlarına ortak oldu.

İSRAİL’E TEPKİ

Öte yandan mezuniyet töreninde öğrenciler “Filistin bu sene mezun vermedi, Dünya sınıfta kaldı” “Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil” gibi pankartlarla İsrail’e tepkilerini gösterdi. Sungurlu MYO öğrencilerinin bu duyarlı davranışı katılımcılar tarafından alkış aldı.

Editör: Haber Merkezi