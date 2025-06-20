Sungurlu’nun tanınmış kişilerinden Çorum’da yaşayan emekli eğitimci Saffet Billik geçirdiği ani kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Billik Sungurlu'da toprağa verildi.

Evinde rahatsızlanan Saffet Billik'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri Saffet Billik'e ilk müdaheleyi yaptı. Billik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saffet Billik'in cenazesi yapılan ilk incelemelerin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Billik, Sungurlu Ulu Camide kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi