Sungurlu Koruma Kurulu, 2025 yılının ikinci olağan toplantısını gerçekleştirdi. Sungurlu Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıya, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan başkanlık etti.

Toplantıya Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin yanı sıra kurul üyesi olan diğer kurum temsilcileri de katıldı. Toplantının ana gündem maddesini, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün son üç ayda yürüttüğü çalışmalar oluşturdu.

Koruma Kurulu üyeleri, denetim altındaki yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen eğitim, rehabilitasyon ve sosyal faaliyetler hakkında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden bilgi aldı. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönemde bu bireylerin sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemelerini önlemek amacıyla atılacak yeni adımlar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Toplantımız sonucu alınan kararların memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi